Menor de edad fue hallado sin vida en Tona, Santander; autoridades investigan

Hay consternación en el municipio de Tona, en Santander, tras confirmarse el hallazgo sin vida de un menor de edad que había sido reportado como desaparecido. El alcalde de la localidad, Jesús Santiago Gutiérrez, calificó el suceso como un “baldado de agua fría” para una comunidad que se caracteriza por su tranquilidad, pero que hoy se levanta con una exigencia unánime de justicia y claridad sobre los hechos.

La emergencia comenzó cuando el niño, un estudiante de la Escuela Francisco Romero y participante de las escuelas de formación musical y deportiva del municipio, salió a jugar como era su costumbre.

Sin embargo, el rastro del menor se perdió de un momento a otro, activando una búsqueda desesperada por parte de su madre y vecinos.

Según relató el mandatario local, “el niño estaba jugando, cuando ya llega la noticia de que el niño se encuentra desaparecido; se empieza la búsqueda del menor, pero infortunadamente, donde se halla, ya estaba sin vida”.



A pesar de que el hallazgo se produjo en una zona cercana al casco urbano, las circunstancias que rodean el fallecimiento permanecen bajo absoluta reserva sumarial.

El perfil del menor ha incrementado la indignación entre los habitantes de Tona. Gutiérrez lo describió como un niño “muy alegre, muy sano, deportista y muy tranquilo”, que solía verse compartiendo constantemente con su hermano y sus padres.

Ante la gravedad de lo sucedido con el menor, el mandatario fue enfático en que “estamos todas las familias consternadas enfrentando esta situación”, mientras las autoridades judiciales intentan determinar si hubo signos de violencia o si se trató de un accidente.

En cuanto a las acciones legales y de seguridad, la administración municipal inició una articulación directa con la Policía Nacional, la Fiscalía, el CTI y la Gobernación de Santander.

Aunque el sector donde ocurrieron los hechos ya ha sido inspeccionado, el alcalde pidió prudencia y paciencia a la ciudadanía, señalando: “Estamos coordinando, esperando que las autoridades competentes hagan su respectivo trabajo, porque el lugar de los hechos es materia de investigación”.

Por esta razón, se ha programado un Consejo de Seguridad extraordinario en el cual se analizarán los primeros informes técnicos y se evaluará la pertinencia de ofrecer una recompensa para esclarecer el caso.

Finalmente, el alcalde Gutiérrez dijo que la prioridad de la Alcaldía se centra en el acompañamiento a la familia, sin descuidar las labores investigativas que permitan dar una respuesta pronta a una población que no sale del asombro por la pérdida de este niño.