Llegan ayudas a familias afectadas por creciente súbita del río Lebrija en Santander

Las ayudas humanitarias ya comenzaron a llegar a las familias afectadas por la creciente súbita del río Lebrija, que dejó a una persona fallecida y decenas de damnificados en este municipio de Santander. De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia impactó a 67 familias, especialmente en el centro poblado Vanegas, donde se registraron los mayores daños.

Hasta la zona llegó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien lideró una visita técnica junto al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, para coordinar la atención a los afectados y evaluar la magnitud de la emergencia.

Carrillo expresó su solidaridad con las familias damnificadas y lamentó la muerte de un habitante durante la creciente súbita. Señaló que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ya está activo en el territorio con el apoyo de las Fuerzas Militares, organismos de socorro, la administración municipal, la Gobernación de Santander y el Gobierno Nacional.

“Estamos aquí para acompañar a las familias y responder como sistema. Ya se han enviado ayudas humanitarias y desde la UNGRD vamos a reforzar esta atención con equipos técnicos, maquinaria amarilla y el apoyo que sea necesario”, afirmó.



El director de la UNGRD explicó que una de las prioridades es definir soluciones temporales para las familias que lo perdieron todo, al tiempo que se avanza en la recuperación de la conectividad y la atención de los puntos críticos generados por la emergencia. También anunció que se evaluará la entrega de subsidios de arrendamiento para los hogares más afectados.

Durante su intervención, Carrillo hizo un llamado a las comunidades para que atiendan las alertas emitidas por las autoridades, recordando que en algunos sectores ya se habían realizado solicitudes de evacuación preventiva. Advirtió sobre los riesgos de habitar zonas cercanas a los ríos y la necesidad de avanzar en un ordenamiento territorial que reduzca la exposición a este tipo de emergencias.

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, destacó la respuesta inmediata de las autoridades locales y reiteró la urgencia de pasar de la atención de emergencias a la prevención.

Publicidad

“El alcalde estuvo desde el primer momento atendiendo a las comunidades para que no se sientan solas. Ahora necesitamos actuar rápido, contar con maquinaria no solo para Lebrija sino para todo el departamento y avanzar en obras de encauzamiento que eviten que estas situaciones se repitan”, señaló.

Las autoridades continúan con la evaluación de los daños y el acompañamiento a las familias afectadas, mientras se mantienen las alertas ante el aumento de las lluvias en la región.