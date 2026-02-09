¿Cómo afectan las opiniones a padres e hijos? En Blu Jeans, 7 de febrero de 2026

El programa del sábado 7 de febrero de 2026 en Blu Jeans contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló del emprendimiento de colombianos en Europa que busca acercar el café colombiano a nuevos públicos.
- En Un columnista nos contó, se habló de cómo los hijos con condiciones especiales suelen recibir opiniones o sugerencias bienintencionadas que, sin querer, pueden afectar a sus padres.
- En el Tema Central, se habló con Santiago Brand explicó cómo el cerebro responde al liderazgo, cómo enfrentar contratiempos y cómo estos retos pueden fortalecer al líder.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre el mercado laboral.
- En historias de Viajes, se habló de la técnica de los interrogadores, llamada "elicitación".
Escuche el programa completo aquí: