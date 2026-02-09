¿Cómo afectan las opiniones a padres e hijos? En Blu Jeans, 7 de febrero de 2026

El programa del sábado 7 de febrero de 2026 en Blu Jeans contó con las siguientes secciones:

En Orgullo País , se habló del emprendimiento de colombianos en Europa que busca acercar el café colombiano a nuevos públicos.

En Un columnista nos contó , se habló de cómo los hijos con condiciones especiales suelen recibir opiniones o sugerencias bienintencionadas que, sin querer, pueden afectar a sus padres.

En el Tema Central , se habló con Santiago Brand explicó cómo el cerebro responde al liderazgo, cómo enfrentar contratiempos y cómo estos retos pueden fortalecer al líder.

En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre el mercado laboral.

En historias de Viajes, se habló de la técnica de los interrogadores, llamada "elicitación".

