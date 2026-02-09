En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Mujer de 25 años perdió la vida tras ser atacada por un hombre en vía púbica

Mujer de 25 años perdió la vida tras ser atacada por un hombre en vía púbica

Las autoridades confirmaron que el bebé no sobrevivió, debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad