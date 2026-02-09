Mujer de 25 años perdió la vida tras ser atacada por un hombre en vía púbica

Una mujer embarazada de 25 años perdió la vida tras ser atacada a tiros en plena vía pública durante la madrugada del sábado en la ciudad de Itumbiara, estado de Goiás, en Brasil.

El hecho se registró frente a un establecimiento comercial ubicado sobre la Avenida Tancredo Neves, donde, según videos de cámaras de seguridad, un hombre llegó en un vehículo y sostuvo una discusión con la víctima que derivó en una agresión armada.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía Civil a medios locales, el enfrentamiento se habría originado luego de un contacto físico no consentido por parte del agresor, lo que provocó la reacción de la mujer. La situación escaló rápidamente y el sujeto la golpeó en repetidas ocasiones, incluso con el arma que portaba, antes de dispararle dos veces en el tórax.

Tras el ataque, el hombre huyó del lugar, mientras testigos auxiliaban a la víctima y alertaban a los servicios de emergencia. La mujer fue atendida por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (Samu) y trasladada al Hospital São Marcos.



Las autoridades confirmaron que el bebé no sobrevivió, debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos.

La Policía Civil identificó al presunto responsable como un hombre de 31 años, quien registra antecedentes judiciales por tráfico de drogas. El Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) adelanta un operativo para dar con su paradero y solicitó ante la justicia su detención preventiva. El caso sigue en investigación mientras se analizan los registros de video y demás pruebas recolectadas en el lugar, en un hecho que ha generado rechazo e indignación en la comunidad local.