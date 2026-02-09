En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Aparecen cuerpos de dos mujeres asesinadas en zona urbana de Cartago, Valle

Aparecen cuerpos de dos mujeres asesinadas en zona urbana de Cartago, Valle

El hallazgo fue confirmado por la Policía del Valle del Cauca a través de un comunicado. Las víctimas serían las jóvenes desaparecidas desde el pasado 03 de febrero.

