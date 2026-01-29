En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / MinSalud asegura que desde el Valle del Cauca están frenando la reforma a la salud

MinSalud asegura que desde el Valle del Cauca están frenando la reforma a la salud

Las tensiones entre el Gobierno nacional con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, siguen en aumento en medio de esta discusión del financiamiento del Sistema de Salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad