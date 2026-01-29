MinSalud asegura que desde el Valle del Cauca están frenando la reforma a la salud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo llegó al Parque de las Banderas en Cali para entregar una dotación de aproximadamente 20 ambulancias y unidades médicas móviles para los hospitales públicos del Valle del Cauca, y en ese evento se refirió a los reiterado cuestionamientos que la gobernadora Dilian Francisca Toro le ha hecho debido a la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud del país.

El ministro indicó que al Valle del Cauca se le ha invertido cerca de un billón de pesos en infraestructura y apoyo a la red de salud pública, por lo que no es cierto que el departamento no esté contando con el apoyo por parte del Gobierno nacional.

"Mientras otros nos atacan, no aceptan las reformas, pues el pueblo se levanta y exigen transformaciones, aquí hemos estado bloqueados desde el Valle del Cauca por el alfil de una persona muy importante de acá que no ha hecho más que en dos ocasiones hundirnos la Reforma a la Salud, pero nosotros seguimos trabajando y le traemos plata al Valle del Cauca, un billón y vamos a traerle más", indicó Jaramillo.

Respecto a los seis billones de pesos que las EPS le deben a los hospitales del Valle del Cauca, el ministro indicó que este tipo de deudas era lo que pretendía solucionar la Reforma a la Salud y que es desde este departamento donde se ha obstaculizado su progreso.



"Hemos presentado la Reforma para solucionar el problema y pagar las deudas, la Cámara nos la ha aprobado para solucionar estas deudas pero resulta que llega a la Comisión Séptima del Senado y ahí hay una persona muy importante en esa comisión y siempre la ha hundido. Aquí se les advirtió, desde octubre de hace casi tres años, y ¡qué han querido? que la situación se empeore", añadió el ministro.

Las tensiones entre el Gobierno nacional con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, siguen en aumento en medio de esta discusión del financiamiento del Sistema de Salud.