Fórmula 1: ¿qué pasará con los GP de Baréin y Arabia Saudita, suspendidos por la guerra?

El calendario de la Fórmula 1 sufrió un cambio en medio de la tensión geopolítica en Medio Oriente. Las carreras programadas en Baréin y Arabia Saudita no se disputarán en abril debido a preocupaciones de seguridad derivadas del conflicto que involucra a Irán.

La decisión fue comunicada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y por la propia Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de China, que se corre en Shanghái.

De acuerdo con el anuncio oficial, los Gran Premio de Baréin y el Gran Premio de Arabia Saudita no se celebrarán en las fechas previstas del calendario.

Las pruebas estaban programadas para:



12 de abril: Gran Premio de Baréin

19 de abril: Gran Premio de Arabia Saudita, en la ciudad de Yeda

La Fórmula 1 explicó que, tras analizar distintos escenarios, se optó por no organizar carreras alternativas en esas semanas.



El presidente y CEO de la categoría, Stefano Domenicali, afirmó que la decisión fue compleja pero necesaria en el contexto actual de la región.

Circuito Gran Premio Arabia Saudí Foto: AFP

¿Quedarán canceladas definitivamente?

Aunque ambas carreras no se correrán en abril, las autoridades del campeonato evitaron usar términos como “cancelación” o “aplazamiento”.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, señaló que la seguridad de los equipos, el personal y todos los involucrados en la competición fue el principal factor para tomar la determinación.

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Además, dejó abierta la posibilidad de que las pruebas puedan regresar al calendario si las condiciones lo permiten.

Según indicó, tanto Baréin como Arabia Saudita siguen siendo plazas relevantes para la temporada de Fórmula 1 y el objetivo es volver cuando la situación lo haga posible.



El calendario quedará con un gran vacío

La ausencia de estas dos carreras genera un cambio importante en la planificación del campeonato.

Sin los eventos en Medio Oriente, el calendario quedaría con un intervalo de cinco semanas sin carreras entre:



Gran Premio de Japón, programado para el 29 de marzo

Gran Premio de Miami, previsto para el 3 de mayo.

Si no se logra encontrar una nueva fecha para las dos pruebas suspendidas, la temporada terminaría con 22 carreras, lo que la convertiría en la más corta desde 2023.

Circuito GP de Miami de Fórmula 1 Foto: AFP

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La reprogramación de las carreras no es sencilla. El calendario de la Fórmula 1 ya tiene pocas semanas libres y la logística del campeonato requiere trasladar equipos, piezas y personal con varias semanas de anticipación.

Además, los organizadores deben coordinar la venta de entradas, transporte de carga y disponibilidad de circuitos, lo que complica organizar carreras sustitutas con poco tiempo.

El impacto de la situación ya se había sentido en el paddock en las últimas semanas. Restricciones de viaje en varios aeropuertos de Medio Oriente afectaron desplazamientos del personal de los equipos europeos cuando se dirigían al Gran Premio de Australia, inicio de la temporada.