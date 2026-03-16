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Blu Radio  / Deportes  / Fórmula 1: ¿qué pasará con los GP de Baréin y Arabia Saudita, suspendidos por la guerra?

Fórmula 1: ¿qué pasará con los GP de Baréin y Arabia Saudita, suspendidos por la guerra?

Sin los eventos en Medio Oriente, el calendario de Fórmula 1 quedaría con un intervalo de cinco semanas sin carreras entre Japón y Miami.

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