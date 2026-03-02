La Fórmula 1 cambia este 2026: abecé para entender el nuevo reglamento

La temporada 2026 marcará uno de los mayores puntos de inflexión en la historia reciente de la Fórmula 1. El nuevo reglamento transformará chasis, aerodinámica y unidades de potencia con un doble objetivo: mejorar los adelantamientos y avanzar hacia una competición más sostenible.

No todos están convencidos. El tetracampeón Max Verstappen ha señalado que los nuevos autos no son divertidos de conducir, mientras que el actual campeón Lando Norris llegó a calificarlos inicialmente como entretenidos, aunque luego matizó que no representan la forma más pura de competencia.

Entonces, ¿qué cambia realmente frente a 2025?



¿Cómo serán los nuevos monoplazas de F1 en 2026?

Los autos serán visualmente distintos y también más compactos. El reglamento establece que serán aproximadamente 30 kg más ligeros, 20 centímetros más cortos y 10 centímetros más estrechos que los actuales.

Esa reducción busca mejorar la agilidad en curva y facilitar maniobras de adelantamiento. El diseño aerodinámico también será diferente, marcando una ruptura clara frente a los modelos vistos hasta 2025.



Cambios en Fórmula 1 en 2026 Foto: F1 en X

¿Qué pasa con los neumáticos en 2026?

Se mantiene la llanta de 18 pulgadas introducida en 2022 por Pirelli, pero cambia el ancho de los compuestos.

Los neumáticos delanteros serán 25 mm más estrechos y los traseros 30 mm más delgados. Esta modificación reduce la resistencia aerodinámica y contribuye a mejorar la eficiencia general del conjunto.



¿Por qué desaparece el DRS y qué lo reemplaza?

El tradicional DRS (Sistema de Reducción de Resistencia) dejará de existir. En su lugar, los autos incorporarán aerodinámica activa.

Habrá dos configuraciones principales:



Modo Z: incrementa la carga aerodinámica abriendo elementos del alerón delantero y trasero para optimizar el paso por curva.

Modo X: reduce la resistencia para maximizar la velocidad en recta.

Además, los pilotos dispondrán de un modo manual de adelantamiento que podrán activar cuando estén a un segundo del auto de adelante, obteniendo energía eléctrica adicional.

Sin embargo, existe un componente estratégico: utilizar esa energía puede dejar al piloto vulnerable en la siguiente recta mientras recupera carga eléctrica.

FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! 🤩



This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

¿Cómo cambian los motores de F1 en 2026?

Las unidades de potencia serán profundamente revisadas. El componente eléctrico incrementará su protagonismo con un aumento cercano al 300 % en potencia eléctrica disponible.

Habrá un reparto más equilibrado entre el motor de combustión interna y la parte híbrida. Esto también implicará una capacidad tres veces mayor de frenado regenerativo.

En paralelo, la FIA trabaja en cerrar posibles vacíos reglamentarios relacionados con la relación de compresión del motor, un punto que algunos fabricantes consideran sensible dentro del desarrollo técnico.



¿La Fórmula 1 será más sostenible en 2026?

Sí. Todos los autos utilizarán combustible 100 % sostenible, lo que significa que no se empleará carbono fósil nuevo.

El combustible procederá de carbono capturado de la atmósfera o derivado de residuos y fuentes no alimentarias, alineando la categoría con sus objetivos ambientales sin abandonar el motor de combustión.



¿Será 2026 más emocionante que 2025?

Esa es la gran incógnita. En 2025, equipos como McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari mantuvieron una lucha cerrada. En 2026, el rediseño total podría alterar jerarquías.

La combinación de autos más ligeros, aerodinámica activa, mayor potencia eléctrica y combustible sostenible redefine el ADN técnico de la categoría.