La Fórmula 1 cambia este 2026: abecé para entender el nuevo reglamento

La temporada 2026 marcará uno de los mayores puntos de inflexión en la historia reciente de la Fórmula 1. El nuevo reglamento transformará chasis, aerodinámica y unidades de potencia con un doble objetivo: mejorar los adelantamientos y avanzar hacia una competición más sostenible.
No todos están convencidos. El tetracampeón Max Verstappen ha señalado que los nuevos autos no son divertidos de conducir, mientras que el actual campeón Lando Norris llegó a calificarlos inicialmente como entretenidos, aunque luego matizó que no representan la forma más pura de competencia.
Entonces, ¿qué cambia realmente frente a 2025?
Los autos serán visualmente distintos y también más compactos. El reglamento establece que serán aproximadamente 30 kg más ligeros, 20 centímetros más cortos y 10 centímetros más estrechos que los actuales.
Esa reducción busca mejorar la agilidad en curva y facilitar maniobras de adelantamiento. El diseño aerodinámico también será diferente, marcando una ruptura clara frente a los modelos vistos hasta 2025.
Se mantiene la llanta de 18 pulgadas introducida en 2022 por Pirelli, pero cambia el ancho de los compuestos.
Los neumáticos delanteros serán 25 mm más estrechos y los traseros 30 mm más delgados. Esta modificación reduce la resistencia aerodinámica y contribuye a mejorar la eficiencia general del conjunto.
El tradicional DRS (Sistema de Reducción de Resistencia) dejará de existir. En su lugar, los autos incorporarán aerodinámica activa.
Habrá dos configuraciones principales:
Además, los pilotos dispondrán de un modo manual de adelantamiento que podrán activar cuando estén a un segundo del auto de adelante, obteniendo energía eléctrica adicional.
Sin embargo, existe un componente estratégico: utilizar esa energía puede dejar al piloto vulnerable en la siguiente recta mientras recupera carga eléctrica.
Las unidades de potencia serán profundamente revisadas. El componente eléctrico incrementará su protagonismo con un aumento cercano al 300 % en potencia eléctrica disponible.
Habrá un reparto más equilibrado entre el motor de combustión interna y la parte híbrida. Esto también implicará una capacidad tres veces mayor de frenado regenerativo.
En paralelo, la FIA trabaja en cerrar posibles vacíos reglamentarios relacionados con la relación de compresión del motor, un punto que algunos fabricantes consideran sensible dentro del desarrollo técnico.
Sí. Todos los autos utilizarán combustible 100 % sostenible, lo que significa que no se empleará carbono fósil nuevo.
El combustible procederá de carbono capturado de la atmósfera o derivado de residuos y fuentes no alimentarias, alineando la categoría con sus objetivos ambientales sin abandonar el motor de combustión.
Esa es la gran incógnita. En 2025, equipos como McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari mantuvieron una lucha cerrada. En 2026, el rediseño total podría alterar jerarquías.
La combinación de autos más ligeros, aerodinámica activa, mayor potencia eléctrica y combustible sostenible redefine el ADN técnico de la categoría.