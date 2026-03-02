En vivo
Blu Radio  / Opinión  / ¿Qué dicen las encuestas a seis días de las elecciones para Congreso y consultas presidenciales?

¿Qué dicen las encuestas a seis días de las elecciones para Congreso y consultas presidenciales?

Las encuestas coinciden en que las tres consultas tendrían ganadores claros: el favoritismo para la Gran Consulta por Colombia lo tiene Paloma Valencia, en el caso del Frente por la Vida, el liderazgo lo tiene Daniel Quintero, mientras que sin sorpresas, en el caso de la llamada Consulta de las Soluciones, el triunfo sería para Claudia López.

