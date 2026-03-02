¿Qué dicen las encuestas a seis días de las elecciones para Congreso y consultas presidenciales?

A seis días de las elecciones legislativas y de las tres consultas presidenciales, los candidatos cerraron este fin de semana sus campañas en plaza pública, con las encuestas bajo el escrutinio de los colombianos.

Este fin de semana, además de la encuesta Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol, se publicaron otros cuatro estudios, que fundamentalmente coinciden en la proyección de lo que podría pasar este domingo, aunque con variaciones frente al porcentaje de diferencia entre los dos candidatos que no van a las consultas y que son el primero y el segundo en favorabilidad: hablamos de Iván Cepeda y de Abelardo De La Espriella.

Las encuestas coinciden en que las tres consultas tendrían ganadores claros: el favoritismo para la Gran Consulta por Colombia lo tiene Paloma Valencia, en el caso del Frente por la Vida, el liderazgo lo tiene Daniel Quintero, mientras que sin sorpresas, en el caso de la llamada Consulta de las Soluciones, el triunfo sería para Claudia López.

En el caso de los líderes en las encuestas, las cifras son las siguientes:



Invamer: Cepeda 43% De La Espriella 23% - Gana Cepeda en segunda

Guarumo: Cepeda 31,7% De La Espriella 22,6% - Gana Cepeda en segunda

Centro Nacional de Consultoría: Cepeda 35,4% - De La Espriella 16,7% . Gana Cepeda en segunda vuelta

Publicidad

GAD3: Cepeda 34%, De La Espriella 26% - Gana Cepeda en segunda vuelta

Atlas Intel: Cepeda 34%, De La Espriella 31,9% - Empate técnico pero ganaría Abelardo De La Espriella

Esta semana será definitiva para los candidatos a Senado, a Cámara de Representantes y a cada una de las tres consultas, que se dedicarán a eventos cerrados y a debates en medios de comunicación.

Publicidad

No hay que olvidar que una encuesta es una foto de un determinado momento de la historia. El domingo 8 de marzo veremos cuál de los sondeos le mostró al país, la imagen más cercana a lo que los colombianos decidieron en las urnas.