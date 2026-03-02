En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hombre murió frente a su esposa tras ataque de un ladrón por resistirse a un robo: quedó en video

Hombre murió frente a su esposa tras ataque de un ladrón por resistirse a un robo: quedó en video

En medio del forcejeo, uno de los atacantes disparó contra el hombre de 53 años, a pocos metros de su esposa, y luego huyó del lugar con el dinero.

Hombre murió frente a su esposa tras ataque de un ladrón por resistirse a un robo: quedó en video
Hombre murió frente a su esposa tras ataque de un ladrón por resistirse a un robo: quedó en video
Foto: captura de pantalla de América Noticias
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad