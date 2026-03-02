Hombre murió frente a su esposa tras ataque de un ladrón por resistirse a un robo: quedó en video

Hay conmoción e indignación en Lima tras la difusión de un video de cámaras de seguridad que captó el momento exacto en que un hombre fue asesinado en la puerta de su vivienda, en medio de un presunto intento de robo.

La víctima fue identificada como Ronald Zamudio Blas, de 53 años, quien habría sido interceptado por delincuentes a bordo de una motocicleta minutos después de retirar más de 30.000 soles de una entidad bancaria, correspondientes a su fondo de pensiones (AFP).

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades locales, el hombre regresaba a su casa junto a su esposa cuando fue abordado por los asaltantes. En las imágenes se observa cómo los sujetos los interceptan y comienzan a forcejear para arrebatarle una maleta en la que llevaba el dinero. Durante el ataque, uno de los delincuentes también agredió a la mujer.

En medio del forcejeo, uno de los atacantes disparó contra Zamudio Blas a pocos metros de su esposa y luego huyó del lugar con el dinero. El hecho quedó registrado en video, material que ahora es clave dentro de la investigación que adelanta la Policía.



Tras el ataque, vecinos del sector y familiares de la víctima salieron a auxiliarlo y lo trasladaron de urgencia al Hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el hombre habría ingresado sin signos vitales.

Familiares exigen justicia y mayor presencia policial en la zona. “Si vemos un carro es sospechoso, porque era de lunas polarizadas. Le pegaron a mi tía y se llevaron la mochila en donde tenía el dinero de su AFP, donde tenía más de S/30 mil soles. Que las comisarías hagan su trabajo”, declaró una de las sobrinas de la víctima al medio local América Noticias.

Las autoridades adelantan operativos para dar con el paradero de los responsables y no descartan que los delincuentes hayan seguido a la víctima desde el banco. Entretanto, la ciudadanía reclama medidas urgentes frente al aumento de la inseguridad en la capital peruana.

