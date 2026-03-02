Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos más tradicionales y consultados en la región Caribe colombiana. Este juego de azar tiene fuerte presencia en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores revisan a diario los resultados con la expectativa de acertar el número ganador.



Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 2 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que garantiza oportunidades constantes para participar.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario establecido para que los jugadores puedan verificar si su apuesta resultó ganadora. La puntualidad en la divulgación de los números fortalece la credibilidad del sorteo y permite que los apostadores consulten la información de manera oportuna.



Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Día ofrece distintas modalidades de juego, pensadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estrategias. Cada tipo de apuesta brinda probabilidades específicas según el nivel de precisión en el acierto.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que participen tanto jugadores frecuentes como quienes realizan apuestas ocasionales, ya que cada modalidad se adapta a diferentes niveles de inversión y riesgo.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los factores que explica la popularidad de este chance en la región Caribe es su accesibilidad económica.



Los valores autorizados para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Este rango permite que personas con distintos presupuestos puedan participar, manteniendo el juego al alcance del público general.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación.



Documentos básicos requeridos:

Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto ganado: