Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos más tradicionales y consultados en la región Caribe colombiana. Este juego de azar tiene fuerte presencia en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores revisan a diario los resultados con la expectativa de acertar el número ganador.
El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 2 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que garantiza oportunidades constantes para participar.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario establecido para que los jugadores puedan verificar si su apuesta resultó ganadora. La puntualidad en la divulgación de los números fortalece la credibilidad del sorteo y permite que los apostadores consulten la información de manera oportuna.
El Sinuano Día ofrece distintas modalidades de juego, pensadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estrategias. Cada tipo de apuesta brinda probabilidades específicas según el nivel de precisión en el acierto.
Las principales modalidades son:
Esta variedad permite que participen tanto jugadores frecuentes como quienes realizan apuestas ocasionales, ya que cada modalidad se adapta a diferentes niveles de inversión y riesgo.
Uno de los factores que explica la popularidad de este chance en la región Caribe es su accesibilidad económica.
Los valores autorizados para apostar son:
Este rango permite que personas con distintos presupuestos puedan participar, manteniendo el juego al alcance del público general.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación.