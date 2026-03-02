Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia. Su formato innovador, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo diferencia de otros juegos tradicionales y ha despertado el interés de miles de apostadores que buscan ampliar sus posibilidades de ganar con una sola jugada.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 2 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar el Super Astro Sol

El Super Astro Sol ofrece una mecánica fácil de entender. Para participar, los jugadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También está disponible la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número sin depender de un signo específico.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.

Este formato brinda mayor flexibilidad y amplía las opciones de acierto, lo que ha impulsado su acogida entre los jugadores.



Cuánto cuesta jugar el Super Astro Sol

El costo para participar en el Super Astro Sol es accesible y se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos por jugada.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugada.

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados, ya que esto garantiza la validez del tiquete y la legalidad del proceso en caso de resultar ganador.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Quienes obtengan un premio en el Super Astro Sol deben acercarse a un punto autorizado con la documentación requerida para hacer efectivo el pago.



Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT debidamente diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Gracias a su formato innovador, facilidad de participación y procesos claros para reclamar premios, el Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los chances más consultados en Colombia, ofreciendo cada día nuevas oportunidades para quienes deciden probar su suerte.