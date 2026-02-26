Análisis encuesta Invamer en vivo: así está el panorama para la Presidencia de la República

A medida que se acerca la cita en las urnas del próximo 31 de mayo, el panorama político en Colombia comienza a despejarse. Según los resultados de la más reciente encuesta de la firma Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio el senador Iván Cepeda, figura central del Pacto Histórico, no solo se mantiene a la cabeza, sino que ha logrado ampliar significativamente su margen de favoritismo.

El estudio, realizado entre el 11 y el 22 de febrero, muestra que la intención de voto por Cepeda ascendió del 31,9 % registrado en noviembre al 37,1 % actual. Este crecimiento de 5,2 puntos porcentuales lo sitúa en una posición de fuerza frente a sus competidores, consolidando el respaldo hacia la continuidad del proyecto político iniciado por el presidente Gustavo Petro.

En la otra orilla del espectro político, el abogado Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, parece haber alcanzado un techo temprano. De la Espriella pasó del 18,2 % al 18,9 %, un crecimiento marginal que lo deja con una brecha de 18,2 puntos porcentuales respecto al líder de las encuestas.

Claudia López: la exalcaldesa de Bogotá y candidata de Imparables , dio un salto cuantitativo al pasar del 4,1 % al 11,7 % . Su discurso de centro-izquierda parece estar capitalizando el descontento de sectores moderados.

Por el contrario, el gran damnificado de la jornada es Sergio Fajardo. El referente del centro político continúa perdiendo tracción, descendiendo del 8,5 % al 6,6 %, lo que lo desplaza a la quinta posición y pone en duda la viabilidad de una coalición de centro fortalecida.

Proyecciones para una eventual segunda vuelta

A pesar del dominio de Cepeda, los números actuales indican que ningún candidato alcanzaría la mayoría absoluta (50 % más uno) en la primera vuelta. Bajo este escenario, Colombia tendría que definir a su próximo mandatario en un balotaje el 21 de junio.

En un hipotético enfrentamiento directo, los datos de Invamer son contundentes: Cepeda obtendría el 59,4 % de los votos frente al 37,4 % de De la Espriella. Esta diferencia de 22 puntos se ha mantenido estable desde finales del año pasado, sugiriendo que la polarización entre ambos modelos de país sigue siendo el eje vertebrador de la campaña.

