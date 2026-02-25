Mi mejor vicepresidente sería Álvaro Uribe: Paloma Valencia

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió a la pregunta de quién sería su vicepresidente. Valencia aclaró que, aunque aún no ha tomado esa decisión, considera que Álvaro Uribe Vélez sería la mejor opción.

“Todo el mundo me anda preguntando que quién va a ser mi vicepresidente, yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas, todavía nos falta ganar esa consulta”, dijo Valencia.

La senadora agregó que “lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él”.

Álvaro Uribe Foto: AFP

Es importante recordar que la senadora Paloma Valencia irá a la Gran Consulta por Colombia, una coalición que cuenta con nueve candidatos.



El acuerdo que han hecho en la Gran Consulta es que el ganador del 8 de marzo será apoyado por todos los otros candidatos en la primera vuelta.

En esta coalición están:

