Alerta en Meta por caso de fiebre amarilla en un primate: autoridades activan protocolos de búsqueda

La Secretaría de Salud del Meta confirmó este lunes el hallazgo de un primate muerto con resultado positivo para fiebre amarilla en la zona rural del municipio de Granada. El caso, fue validado por el Instituto Nacional de Salud (INS), y esto ha encendido las alarmas preventivas en el departamento.

El animal fue encontrado en la finca La Primavera, ubicada en la vereda Mucuya, zona rural de Granada. Gracias al reporte oportuno de la comunidad, las autoridades ambientales y de salud pudieron recolectar las muestras antes de que el cuerpo del primate fuera manipulado.

Las autoridades aclararon un punto fundamental para evitar el pánico: los monos no transmiten la fiebre amarilla a los humanos. Su rol en el ecosistema es el de "sensores naturales". Cuando un primate muere por esta causa, funciona como una alerta temprana que indica que el virus está circulando en la zona a través de mosquitos, lo que permite proteger a la población civil a tiempo.

Ante la confirmación del virus, la Secretaría de Salud del Meta, en conjunto con Cormacarena, implementó algunas medidas como jornadas de vacunación, intensificando los esquemas de inmunización en las zonas rurales y centros poblados cercanos, y una búsqueda activa para detectar posibles casos de fiebre amarilla en humanos o síntomas sospechosos en la comunidad.



Para este lunes se programó un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el Ministerio de Salud para analizar la situación y reforzar el control de vectores. La secretaria de Salud departamental, Ana Zenit Argote Pérez, hizo un llamado enfático a la prevención:

1. No tocar a los animales: Si encuentra un mono enfermo o muerto, no debe tocarlo, moverlo ni enterrarlo.

2. Reporte inmediato: Avisar de inmediato a la línea de fauna silvestre de Cormacarena (321 482 0327) o a las autoridades locales.

3. Atención a síntomas: Si presenta fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, vómito o coloración amarillenta en la piel (ictericia), debe acudir de urgencia a un centro médico.

La fiebre amarilla es una enfermedad prevenible mediante la vacunación, por esta razón, las autoridades instan a los habitantes y viajeros de la región a verificar que sus carnés de vacunación estén al día para evitar complicaciones de salud.