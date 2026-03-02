En vivo
Alerta en Meta por caso de fiebre amarilla en un primate: autoridades activan protocolos de búsqueda

Alerta en Meta por caso de fiebre amarilla en un primate: autoridades activan protocolos de búsqueda

El animal fue encontrado en la finca La Primavera, ubicada en la vereda Mucuya, zona rural de Granada. Gracias al reporte oportuno de la comunidad, las autoridades ambientales y de salud pudieron recolectar las muestras antes de que el cuerpo del primate fuera manipulado.

