En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / A prisión 2 hombres señalados de coordinar asonadas y secuestros de militares en el Cauca en 2025

A prisión 2 hombres señalados de coordinar asonadas y secuestros de militares en el Cauca en 2025

La investigación señala que los procesados habrían cumplido roles de dirección y negociación, además de impartir instrucciones para mantener a los uniformados en cautiverio.

A prisión 2 hombres señalados de coordinar asonadas y secuestros de militares en el Cauca en 2025
A prisión 2 hombres señalados de coordinar asonadas y secuestros de militares en el Cauca en 2025
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad