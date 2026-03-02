En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan llamada que hizo presunto asesino de vendedor ambulante a familia tras el crimen en Bogotá

Revelan llamada que hizo presunto asesino de vendedor ambulante a familia tras el crimen en Bogotá

En una de las llamadas posteriores al crimen, uno de los atacantes se jactó del homicidio, según denunciaron familiares del joven de 23 años, que trabajaba vendiendo comida rápida en el centro de Bogotá.

Revelan llamada que hizo presunto asesino de vendedor ambulante a familia tras el crimen en Bogotá
Revelan llamada que hizo presunto asesino de vendedor ambulante a familia tras el crimen en Bogotá
Foto: AFP / Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad