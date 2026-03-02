Revelan llamada que hizo presunto asesino de vendedor ambulante a familia tras el crimen en Bogotá

El pasado 5 de septiembre de 2025, lo que debía ser una jornada laboral normal para David Rodríguez, un joven vendedor ambulante de 23 años, terminó en tragedia en el sector de San Victorino, en pleno centro de Bogotá.

Según el relato de sus hermanas en entrevista con Blu Radio, David se encontraba en el Parque de la Mariposa adquiriendo insumos para su puesto de comida cuando fue abordado por la espalda.

Laura Rodríguez, hermana de la víctima, desmintió las versiones de una supuesta riña previa: "En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie, simplemente se ve en la cicla, llevaba su cicla con una mano y la otra mano llevaba los suministros, y se ven a dos personas salir de la parte de atrás, y una de las dos personas apuñala a mi hermano".

El ataque, presuntamente perpetrado por dos hermanos con quienes la familia ya tenía rencillas del pasado, ocurrió el mismo día en que la madre de la víctima celebraba su cumpleaños.



La indignación de la familia crece al denunciar una presunta negligencia por parte de las autoridades que atendieron el caso en el lugar de los hechos. De acuerdo con el testimonio de los allegados, los uniformados presentes habrían impedido que el joven recibiera auxilio oportuno.

"La policía no dejo que nadie los lo auxiliara, no permitió que nadie se acercara a auxiliarlo... un amigo de nosotros intentó ayudarlo los policías no lo dejaron", señalaron las hermanas, agregando que la asistencia médica profesional nunca llegó al sitio.

Hermana de vendedor ambulante asesinado en el centro de Bogotá revela cómo fue su última conversación Foto: Blu Radio

Ante la demora, David fue trasladado en una patrulla, pero llegó al centro asistencial sin vida; su familia sostiene con dolor que "tal vez si ellos hubieran permitido que una persona se acercara ayudarle a mi hermano, él seguiría acá".

Tras el asesinato, el acoso contra los Rodríguez no ha cesado, según denunciaron. Los presuntos agresores, quienes habrían huido de la ciudad con ayuda de su padre, según Laura, han contactado al hermano mayor de David para proferir amenazas de muerte directas.

En una de las llamadas posteriores al crimen, uno de los atacantes se jactó del homicidio, según denunciaron: "Textualmente, el man le dice a mi hermano que 'Ya a su hermano me lo fumé, ya lo maté".

Habla hermana de joven de 23 años que perdió la vida tras ataque de vendedores ambulantes en Bogotá Foto: redes sociales

Estas agresiones se han extendido a otros miembros del núcleo familiar, incluyendo a menores de edad, mediante perfiles falsos y llamadas: "Han habido amenazas contra mi hermano, contra mi sobrina, contra un niño que no tiene nada que ver en el problema y contra mí".

El proceso judicial parece estar estancado, lo que aumenta la sensación de desprotección en la familia. A más de cinco meses del homicidio, denuncian que "la orden de captura ni siquiera ha salido" y que la comunicación con los investigadores es nula: "La patrullera que lleva el caso no responde, no hay información, entonces no sabemos qué ha pasado con el caso", concluyeron las hermanas.