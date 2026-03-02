Distrito descarta alerta tras incautación en fábrica de explosivos y refuerza seguridad en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al operativo que permitió desmantelar una fábrica de explosivos en la localidad de Usme y aseguró que, hasta el momento, no existe confirmación oficial que vincule al ELN con ese hallazgo.

“El Gobierno no nos ha transmitido oficialmente que eso fuera una fábrica del ELN para hacer atentados en Bogotá. Si el Gobierno tiene esa información, es muy importante que nos la transmita oficialmente a nosotros”, afirmó el mandatario, al insistir en que la administración distrital no cuenta con información confirmada que atribuya la responsabilidad a ese grupo armado.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que la ubicación de este tipo de estructuras en la ciudad responde, en parte, a que pueden pasar más desapercibidas. “Y entonces alguien se preguntará, ¿por qué hay fábricas de armamentos explosivos dentro de una ciudad para otras regiones del país? Porque aquí se mimetizan más fácil”, señaló.

Descubren depósito de explosivos del ELN en Bogotá: tenían piezas para fabricar más de 70 artefactos

El funcionario recordó que semanas atrás se incautó material en Facatativá que, según la información recolectada, tampoco tenía como destino Bogotá, sino que se encontraba en tránsito hacia otras regiones. Además, fue enfático en que no existe una alerta formal de atentado inminente en la capital: “No hay una alerta de ningún organismo suscrito por las agencias en las que nos han dicho que hay una alerta inminente; no hay conocimiento de un acto inminente en Bogotá”.



Las declaraciones se dieron en el contexto del anuncio de nuevas medidas para fortalecer la seguridad y la capacidad de reacción en la ciudad. La Alcaldía confirmó la entrega de 71 motocicletas para agentes de tránsito, con el objetivo de mejorar la operación y ampliar la cobertura en eventos y actividades que requieran presencia institucional.

En paralelo, el Distrito anunció el fortalecimiento de las Zonas Seguras para enfrentar los casos de los llamados paseos millonarios. Según explicó el alcalde Galán, la intención es que el ciudadano tenga certeza sobre la legalidad del servicio que toma en estos puntos. “El ciudadano sepa que cuando va a tomar un taxi en la zona segura, ese taxi está verificado para saber quién conduce el vehículo, si está inscrito, saber que el vehículo está en regla y cumple absolutamente toda la normatividad vigente (…) lo vamos a fortalecer cada vez más con señalización, con mejor iluminación, con más cámaras”, sostuvo.

Como complemento, la administración implementará la herramienta web “Movilidad a un clic”, que permitirá a los usuarios ingresar la placa del vehículo para verificar si el taxi y su conductor cuentan con las autorizaciones y están al día para prestar el servicio. “Muy pronto vamos a tener la posibilidad de que no tengan que entrar a la página de la Secretaría, sino que con escanear un código QR puedan entrar directamente al mecanismo que les permite revisar eso”, anunció el alcalde.