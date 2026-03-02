Vendedor ambulante fue asesinado en Bogotá el día del cumpleaños de su mamá: así se enteraron

La muerte de David Rodríguez no solo marcó el final de la vida de un joven de 23 años, sino que destapó un conflicto que, según su familia en entrevista con Blu Radio, venía gestándose desde meses atrás en medio de disputas y amenazas en el centro de Bogotá.

El crimen ocurrió el pasado 5 de septiembre en inmediaciones del Parque de la Mariposa. David, quien se dedicaba a la venta de hamburguesas y trabajaba desde la adolescencia, fue atacado con arma blanca mientras realizaba labores relacionadas con su negocio. Para su familia, no se trató de una riña, sino de un ataque premeditado derivado de un conflicto previo que involucró a su hermano mayor.

Mariana Rodríguez, hermana de la víctima, lo recordó como un joven cercano y trabajador. “Era una persona muy alegre donde llegaba se hacía querer muchísimo”, afirmó en Blu Radio.

De acuerdo con el relato de sus hermanas, el origen de la confrontación se remonta a noviembre del año anterior, cuando un hombre, también vendedor ambulante, junto a su hermano, le pidió un favor al hermano mayor de David y, ante la negativa, lo amenazó.



Laura, la hermana menor, explicó que tras la discusión inicial se produjo un violento ataque con machete contra su hermano mayor, quien resultó gravemente herido. “Solo sé que esta persona le pidió un favor a mi hermano, mi hermano no se lo quiso hacer... el muchacho se paró y le dijo a mi hermano ‘Tranquilo que yo le voy a traer a mi hermano’”, relató. Aunque posteriormente se habría intentado una conciliación, la familia asegura que las amenazas continuaron y que David comenzó a ser hostigado.

El día del homicidio, según las imágenes de cámaras de seguridad revisadas por los familiares, no hubo enfrentamiento previo. Laura desmintió versiones que hablaban de una pelea. “En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie, simplemente se ve mi hermano en la cicla llevaba su cicla con una mano y la otra mano llevaba los suministros y se ven a dos personas salir de la parte de atrás, una de las dos personas apuñala a mi hermano y salen corriendo”, detalló.

Rompen el silencio hermanas de vendedor ambulante asesinado por dos hombres en el centro de Bogotá

El ataque ocurrió, además, el mismo día en que la madre de David estaba celebrando su cumpleaños. Mariana relató cómo se enteró de la tragedia, en medio de una jornada que ya estaba marcada por la rutina y las ocupaciones familiares.

“Desgraciadamente ese día mi mamá estaba cumpliendo años. Me acuerdo que yo estaba hablando con mi mamá y le dije: ‘No puedo pasar, no podemos hacer nada porque pues estoy ocupada, no se le puede celebrar nada’. Entonces me dijo: ‘Bueno, está bien’”, recordó.

Sin embargo, apenas media hora después de esa conversación, recibió una llamada que cambiaría todo. Una conocida de la familia se comunicó con ella para darle la noticia. “Me dijo: ‘Tengo que contarle algo de David’. Entonces no sé, fue un presentimiento y dije: ‘No me diga, no, o sea, no quiero escuchar nada. No quiero saber nada’”.

Habla hermana de joven de 23 años que perdió la vida tras ataque de vendedores ambulantes en Bogotá Foto: redes sociales

Según su testimonio, la mujer insistió y finalmente le reveló lo ocurrido. “Mami, es que a David hace poquito lo mataron en La Mariposa. Sentí como un hueco en mi corazón y dije: otra vez tener que pasar por esto, otra vez tener que pasar por este dolor, no es justo”.

Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. No obstante, según confirmaron sus familiares, llegó sin signos vitales.

Seis meses después del crimen, la familia sostiene que no hay capturas ni avances significativos en la investigación. Según indicaron, los presuntos responsables habrían utilizado identificaciones falsas y continúan en libertad.