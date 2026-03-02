En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Vendedor ambulante fue asesinado en Bogotá el día del cumpleaños de su mamá: así se enteraron

Vendedor ambulante fue asesinado en Bogotá el día del cumpleaños de su mamá: así se enteraron

El ataque ocurrió el mismo día en que la madre de David estaba celebrando su cumpleaños. Mariana relató cómo se enteró de la tragedia, ocurrida en pleno centro de Bogotá.

Hermana de vendedor ambulante asesinado en el centro de Bogotá revela cómo fue su última conversación
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

