Fedefutbol pide a campañas políticas no hacer uso indebido de la imagen de la Selección Colombia

La entidad confirmó que pondrá en marcha un proceso de ampliación y fortalecimiento de controles con el propósito de detectar de manera temprana cualquier uso indebido de los signos distintivos del equipo nacional y de la propia Federación. El objetivo central es proteger a los 12 patrocinadores y socios oficiales que respaldan formalmente a la selección.

En ese contexto, la FCF hizo un llamado directo a empresas, campañas políticas y terceros en general para que se abstengan de utilizar escudos, logotipos o cualquier elemento asociado al combinado nacional como herramienta para atraer clientes o captar votos. La advertencia también se extendió a las autoridades fronterizas, a quienes se les solicitó reforzar la inspección de mercancías para evitar el ingreso de artículos de contrabando o productos sin autorización oficial.

Además, por medio de la medida se busca frenar prácticas de “ambush marketing” o mercadeo parasitario, así como la utilización irregular de insignias en propaganda política, material proselitista o promociones de premios promovidas por personas o compañías sin aval legal de la institución.

La Federación fue clara al subrayar que los únicos patrocinadores y colaboradores oficiales de la Selección Colombia son Águila, BetPlay, Colombiana, Movistar, Adidas, Smart Fit como Digital Partner, Interrapidísimo, Homecenter, Bancolombia, Avianca, Ara, Assist Card, además de Caracol Televisión. Por lo que, ninguna otra empresa está autorizada para hacer uso de la imagen y símbolos asociados con la Selección Colombia.



Finalmente, la Federación Colombiana de Fútbol invitó a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio o la Policía Fiscal y Aduanera, reiterando que la protección del prestigio y la legalidad en torno al fútbol colombiano es una tarea de todos.