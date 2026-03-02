Condenan a ‘Iván Márquez’ por asesinato de cuatro militares en Antioquia en 1997

Un juzgado penal especializado de Antioquia condenó a Luciano Marín Buitrago, conocido como alias ‘Iván Márquez’, máximo cabecilla de más disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, a 37 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de cuatro integrantes del Ejército en zona rural de Turbo.

La decisión se produjo tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, que lo halló culpable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 1997, cuando el hoy condenado integraba el secretariado de las extintas Farc, era el máximo cabecilla del Bloque Noroccidental. Según la investigación, una estructura bajo su mando ejecutó el crimen siguiendo lineamientos directos impartidos por el entonces jefe guerrillero.

Las víctimas pertenecían a la Brigada XVII del Ejército. Inicialmente, tres uniformados, el capitán Carlos Enrique Vidal Aponte y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz, resultaron heridos en combates con frentes criminales. Mientras recibían atención del enfermero de combate Fabio Pineda Serna, fueron interceptados por hombres armados.



Los atacantes se llevaron por la fuerza a cinco militares. Posteriormente, asesinaron a los tres heridos y al enfermero, mientras que el sargento Pedro José Guarnizo Ovalle fue secuestrado y permaneció en cautiverio hasta mayo de 2003, cuando fue rescatado.

La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, concluyó que el crimen respondió a directrices impartidas por alias ‘Iván Márquez’ para ejecutar homicidios y secuestros contra miembros de la Fuerza Pública con fines extorsivos.