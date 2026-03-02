En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Condenan a ‘Iván Márquez’ por asesinato de cuatro militares en Antioquia en 1997

Condenan a ‘Iván Márquez’ por asesinato de cuatro militares en Antioquia en 1997

La justicia lo halló responsable de ordenar el homicidio de tres soldados heridos y un enfermero de combate en Turbo en 1997. La sentencia se basa en pruebas de la Fiscalía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad