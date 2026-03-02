Duro debut de la selección Colombia femenina en la SheBelieves Cup

Empezó con pie izquierdo el debut de la selección Colombia femenina. El domingo 1 de marzo de 2026, la tricolor femenina tuvo su primera participación en la SheBelieves Cup frente a la selección de Canadá. La selección de Canadá se mantiene como una de las referentes del ranking internacional. Un hecho que se logró evidenciar en el campo de juego antes, durante y después del 4-1 final.

Las canadienses tuvieron muy poco la posesión del balón, sin embargo, lograron aprovechar las pocas opciones que tuvieron en ataque y con eso fue suficiente para abatir el arco de la portera Katherine Tapia; la pelota quieta fue su mayor virtud. Por el lado de la Selección Colombia, Leicy Santos logró descontar en el marcador.

Dado esto, la selección Colombia queda muy comprometida para salir a buscar el título de este torneo que se disputa en Estados Unidos. Es importante resaltar que es apenas un grupo de cuatro equipos, donde cada uno jugará un total de tres partidos y el que obtenga más puntos al final de la competencia será campeón del torneo.

Bajo este panorama, a la selección Colombia le restan dos partidos más en el calendario. Y el próximo rival de Colombia se trata de la selección Argentina, uno de los combinados que más tiene historial contra nuestra selección.



Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Femenina de Mayores 🆚 🇨🇦



🇨🇴 1-4 🇨🇦#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/ycxaIov4uP — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 1, 2026

¿Cuándo y a que horas vuelve a jugar la selección Colombia?

La selección femenina de Colombia se enfrentará a Argentina en la SheBelieves Cup el próximo miércoles 4 de marzo a las 3:30 pm (hora de Colombia). Este será el segundo compromiso de las dirigidas por Ángelo Marsiglia, se jugará en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

Ahora, el duelo entre canadienses y estadounidenses también se jugará el miércoles 4 de marzo, pero este encuentro irá a las 6:45 pm. Un compromiso que definirá el futuro del campeonato y la posible selección ganadora entre Canadá vs Estados Unidos.