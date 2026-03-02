En vivo
Deportes  / Duro debut de la selección Colombia femenina en la SheBelieves Cup

Duro debut de la selección Colombia femenina en la SheBelieves Cup

Tras un inicio cuesta arriba, la Tricolor no logró imponer su juego en el estreno y ahora deberá sumar en su próximo compromiso para seguir con vida en el torneo.

