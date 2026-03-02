Revelan video de peligrosas maniobras de motociclistas durante piques en Túnel Mundialista en Cali

Regresaron las carreras y acrobacias de grupos de motociclistas al Túnel Mundialista, en el centro de Cali, donde varios conductores arriesgan sus vidas transitando a altas velocidades o realizando maniobras peligrosas.

El caso más reciente se registró este fin de semana, cuando el ocupante de un vehículo particular grabó en video las acrobacias de los motociclistas, desde metros antes de ingresar al túnel. En la publicación evidencia como los conductores recuestan su cuerpo sobre las motos, acelerando poco a poco mientras avanzan en el camino.

Esta no es la primera vez en la que el Túnel Mundialista es utilizado por los grupos de moteros para hacer este tipo de actividades, pues años atrás, incluso, hubo casos donde estas personas restringían por completo el paso de otros vehículos para evitar accidentes mientras ellos realizaban sus maniobras.

Al conocer lo sucedido, las autoridades anunciaron el inicio de una investigación para identificar a los cinco motociclistas que participaron en este hecho, además del incremento de la seguridad y vigilancia en este espacio.



“La Secretaría de Movilidad está en la tarea de identificar a los responsables y he solicitado medidas especiales para proteger el túnel. Recordemos que hace dos meses un motociclista murió en ese mismo espacio. Lo que vimos es altamente peligroso y ya estamos en proceso de identificarlos”, señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Vea el video aquí:

Algunos motociclistas volvieron a realizar piques ilegales y acrobacias en el Túnel de la Avenida Colombia. Este video muestra las peligrosas maniobras que realizó un grupo de motociclistas en el túnel este fin de semana. Las autoridades anuncian controles. #MañanasBLU pic.twitter.com/M9wgm24nWO — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 2, 2026