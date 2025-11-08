Varios heridos y un fallecido dejó grave accidente en el Túnel Mundialista de Cali

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este sábado 8 de noviembre en el norte de Cali dejó una persona muerta y al menos tres heridas. El siniestro se registró dentro del Túnel Mundialista, donde dos automóviles y dos motocicletas estuvieron involucrados.

Según versiones preliminares, uno de los vehículos habría perdido el control, provocando una colisión múltiple que terminó con uno de los carros volcado sobre la vía. Testigos grabaron varios videos que circulan en redes sociales y muestran la magnitud del impacto y el caos que se generó en el lugar.

Las autoridades investigan las causas del accidente y no descartan que alguno de los conductores se encontrara bajo los efectos del alcohol o que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante.

Unidades de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras agentes de la Secretaría de Movilidad cerraron temporalmente el paso vehicular por el túnel para facilitar las labores de inspección. La congestión se prolongó por varias horas en el norte de la ciudad mientras se adelantaban las diligencias y se retiraban los vehículos siniestrados.



Las autoridades locales reiteraron el llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol, con el fin de evitar tragedias como esta.