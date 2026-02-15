En vivo
Antioquia  / Menor murió tras caer en una motocicleta del puente afectado por lluvias en el río Mulatos

Menor murió tras caer en una motocicleta del puente afectado por lluvias en el río Mulatos

El joven no se percató de los graves daños en la infraestructura vial y terminó falleciendo producto del impacto.

