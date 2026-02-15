Adquisición de Movistar por parte de Tigo: 15 de febrero - Blu 4.0 programa completo

Blu 4.0 presenta una conversación sobre tecnología, innovación, emprendimiento y los cambios que ya están transformando la economía y la educación en Colombia. Esta edición del domingo 15 de enero de 2026 conecta análisis, tendencias y propuestas con impacto directo en la vida digital del país.



, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, destacó programas de movilidad académica internacional. Juan Cardona, vicepresidente de ventas de Geotab, explicó cómo la telemática y la IA están mejorando la seguridad vial en Colombia.