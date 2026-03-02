FCF advierte a empresas y campañas políticas: no podrán usar la imagen de la Selección

Este lunes 2 de marzo, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el que advierte a empresas y campañas políticas no utilizar su imagen, especialmente en temporada electoral y previo al Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

De esa manera, la FCF señaló que, en aras de proteger a sus 12 patrocinadores y socios de la Selección Colombia, emprenderá una campaña para identificar actividades en las que se usen sus signos distintivos, la imagen colectiva, la Selección Nacional y la propia Federación.

La medida busca “mitigar el ambush marketing (mercadeo parasitario), así como el uso no autorizado de nuestras insignias y logotipos en propaganda política o material proselitista, y en la oferta de premios por parte de terceros (empresas o individuos) sin la debida autorización legal de nuestra institución”, según el comunicado emitido por la FCF.

Comunicado de la FCF Federación Colombiana de Fútbol

Federación Colombiana hace llamado a campañas políticas

El comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol también hizo un llamado a abstenerse de utilizar su imagen en promociones empresariales y campañas políticas, entre otras estrategias destinadas a atraer consumidores y electores. Así mismo, la entidad deportiva fue enfática en advertir sobre el contrabando y la comercialización de objetos sin la respectiva autorización de uso.

En ese contexto, la Federación recordó que sus patrocinadores oficiales son: Águila, BetPlay, Colombiana, Movistar, Adidas, Smart Fit (Digital Partner), Interrapidísimo, Homecenter, Bancolombia, Avianca, ara, Assist Card, RCN Televisión y Caracol Televisión. Por ello, cualquier marca, entidad o empresa diferente no figura como patrocinador o socio, y se recomienda a la ciudadanía verificar que las promociones relacionadas con la Selección Colombia hagan parte de lo oficial y permitido.

Ante esto, la FCF “se permite hacer una invitación para que los ciudadanos denuncien oportunamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o ante la Policía Fiscal y Aduanera, a través de los canales dispuestos por estas instituciones”.