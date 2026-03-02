En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fuerzas Militares refuerzan seguridad: del "Plan Democracia" a la respuesta contra drones

Fuerzas Militares refuerzan seguridad: del "Plan Democracia" a la respuesta contra drones

El Ejército Nacional ya tiene presencia en el 60% de sus 5,167 puestos asignados en los 32 departamentos. Por su parte, la Armada Nacional alcanza un 80% de despliegue en las zonas del Caribe, el Pacífico y la Amazonía. La Fuerza Aeroespacial ya se encuentra desplegada al 100%, garantizando capacidades de transporte de tropas y observación permanente sobre puntos críticos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad