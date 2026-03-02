Fuerzas Militares refuerzan seguridad: del "Plan Democracia" a la respuesta contra drones

En una reciente entrevista, el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares, brindó un balance detallado sobre la situación de seguridad en el país, abordando desde la protección de la jornada electoral hasta los recientes incidentes con aeronaves no tripuladas en zonas críticas.



Despliegue masivo para el "Plan Democracia"

Con miras a la jornada electoral del próximo 8 de marzo, las Fuerzas Militares han activado el "Plan Democracia", una estrategia que inició su preparación hace un año en articulación con diversas instituciones del Estado. Según el General López, ya se encuentran en la "recta final" del despliegue hacia los 5,744 puestos de votación del país.

El Ejército Nacional ya tiene presencia en el 60% de sus 5,167 puestos asignados en los 32 departamentos. Por su parte, la Armada Nacional alcanza un 80% de despliegue en las zonas del Caribe, el Pacífico y la Amazonía. La Fuerza Aeroespacial ya se encuentra desplegada al 100%, garantizando capacidades de transporte de tropas y observación permanente sobre puntos críticos.



Claridad sobre la situación en Hidroituango

El General López se refirió a la alerta generada por un posible plan terrorista de las disidencias de las Farc (Estructura 36) contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en las instalaciones de Hidroituango. Aunque EPM y el Ejército emitieron alertas por el avistamiento de un dron de gran tamaño, el General fue enfático en aclarar que no existe información de inteligencia que confirme un plan específico para atacar a los mandatarios o a la infraestructura.

"Lo que quiero clarificar es que no hay un plan para atacar al señor gobernador... ni para atacar a Hidroituango", afirmó López, atribuyendo la situación a un manejo preventivo de la información ante la capacidad terrorista conocida de la Estructura 36, a la cual recientemente se le incautó un dron de alta capacidad. A pesar de la cancelación de la visita por seguridad, el General aseguró que el dispositivo militar en la zona estaba preparado para contrarrestar cualquier amenaza.



Ataques en el Sur de Bolívar y respuesta operativa

La preocupación por el uso de tecnología también se extendió al Sur de Bolívar, donde el ELN (Frente Darío Ramírez Castro) atacó con drones cargados de explosivos a un helicóptero militar. El incidente dejó 14 soldados lesionados, de los cuales tres permanecen hospitalizados, aunque la aeronave no sufrió daños estructurales graves.

Como respuesta, las Fuerzas Militares han duplicado su presencia en la región, enviando a la FUDRA No. 9, una unidad especial de 2,800 hombres de los cuales 2,000 ya están en el terreno para estabilizar la zona. Finalmente, el General destacó el compromiso de las tropas, motivado por un 79.1% de favorabilidad de la ciudadanía hacia la institución militar.



