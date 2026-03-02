Salvación Nacional denuncia presunta amenaza contra cuatro candidatos al Senado

El partido Salvación Nacional está denunciando una presunta amenaza por parte del frente 33 de las disidencias de las Farc contra cuatro de sus candidatos al Senado.

“Se trata del exministro de Justicia Wilson Ruiz, el mayor (r) Germán Rodríguez, el exsenador Carlos Felipe Mejía y el creador de contenido Alejandro Bermeo, quienes hoy representan, desde Salvación Nacional, una alternativa firme para recuperar el orden, la autoridad moral y la esperanza de millones de colombianos”, dice el comunicado de Salvación Nacional.

Salvación Nacional denuncia presunta amenaza contra 4 candidatos al Senado

En el mismo sentido, el partido señaló que ya se interpusieron las denuncias correspondientes y que se alertó a la Unidad Nacional de Protección. En el comunicado, Salvación Nacional dice que la información llegó por parte de “fuentes externas de alta confianza”.

“Estos hechos no son aislados. En octubre del año pasado, el vehículo de nuestro candidato a la Cámara por Arauca, Juan Carlos Santamaría, fue incinerado por el ELN. Este año, en Bogotá, nuestros candidatos a la Cámara, Jario Ladino y Alejandro Angel, fueron víctimas de hostigamiento tras la vandalización de sus vehículos y el robo de su material de campaña. Es una cadena de intimidaciones que busca silenciar voces, sembrar temor y debilitar la participación ciudadana”, señala el comunicado del partido.