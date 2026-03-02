En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Salvación Nacional denuncia presunta amenaza contra cuatro candidatos al Senado

Salvación Nacional denuncia presunta amenaza contra cuatro candidatos al Senado

Según un comunicado del partido Salvación Nacional, la amenaza vendría por parte del frente 33 de las disidencias de las Farc.

Publicidad

Publicidad

Publicidad