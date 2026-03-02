En vivo
Blu Radio  / Nación  / Ejército niega alerta formal por amenaza en visita a Hidroituango y desconoce razones de cancelación

Ejército niega alerta formal por amenaza en visita a Hidroituango y desconoce razones de cancelación

El general Royer Gómez aseguró que no se emitió advertencia escrita ni verbal sobre un plan concreto contra el gobernador, el alcalde o la infraestructura del proyecto. La visita con 100 periodistas fue suspendida por una supuesta amenaza con drones.

