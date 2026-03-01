EPM asegura que el embalse de Hidroituango no está en alerta roja ni cerca de su capacidad máxima

Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que el embalse de Hidroituango no se encuentra en alerta roja, ni cercano a alcanzar el 100 % de su capacidad de almacenamiento, como se ha informado recientemente. La empresa explicó que esta interpretación surge de una referencia que no corresponde a la capacidad total de la represa.

De acuerdo con la compañía, el dato divulgado por XM, como operador del Sistema Interconectado y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, corresponde únicamente al nivel operativo habilitado para la generación de energía, que actualmente se ubica en la cota 409 metros sobre el nivel del mar, pero el embalse puede alcanzar hasta los 420, lo que representa una capacidad adicional de almacenamiento que no está incluida en el nivel operativo reportado públicamente.

"Hoy estamos reportando este nivel como el 100% en la cota 409 sobre el nivel del mar porque nos hace falta hacer la poda de la cobertura vegetal que se requiere para poder subir el embalse y operarlo en la condición normal que es la cota 420. Nosotros tenemos capacidad en el embalse para subir de lo que hoy es este 100% otros 11 metros más", explicó el ingeniero Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación Energía EPM.

EPM

Así las cosas, el tramo comprendido entre las cotas 409 y 420 msnm no se utiliza por ahora debido a trámites ambientales ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entre ellos el retiro de la capa vegetal en esa zona, conforme a lo establecido en la licencia ambiental.



Además, EPM indicó que la Resolución ANLA 2306 de 2019 establece que, en esta época del año, el caudal que ingresa al embalse debe descargarse en igual proporción, lo que limita su capacidad de amortiguar crecientes. No obstante, la empresa señaló que cuenta con la capacidad técnica para utilizar la totalidad del embalse si es necesario para proteger a las comunidades ubicadas aguas abajo.

Hay que recordar que recientemente y a raíz del incremento de los niveles del río Cauca, en reunión con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se revisaron los niveles del embalse y según confirmó EPM no hay riesgo de rebose en el mismo.

Actualmente, la Central Hidroituango opera con cuatro unidades de generación que aportan 1.200 megavatios al sistema eléctrico nacional.