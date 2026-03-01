En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / EPM asegura que el embalse de Hidroituango no está en alerta roja ni cerca de su capacidad máxima

EPM asegura que el embalse de Hidroituango no está en alerta roja ni cerca de su capacidad máxima

Tras el dato publicado por el operador XM, la empresa insistió en que no hay riesgo para las comunidades aguas abajo y tiene la capacidad de poner la presa al 100 % para proteger estas zonas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad