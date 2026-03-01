En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Soldados heridos en ataque con drones en el Sur de Bolívar son atendidos en Bucaramanga

Soldados heridos en ataque con drones en el Sur de Bolívar son atendidos en Bucaramanga

Tres militares ingresaron al Hospital Universitario de Santander luego de que una aeronave y una base fueran atacadas con drones en la Serranía de San Lucas por el ELN.

