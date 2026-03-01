Soldados heridos en ataque con drones en el Sur de Bolívar son atendidos en Bucaramanga

Tres soldados del Ejército Nacional permanecen bajo atención especializada en Bucaramanga, luego de resultar heridos en un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra tropas que operaban en la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar.

El ataque habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mediante drones cargados con explosivos que impactaron tanto el helicóptero que se encontraba en operación como la base militar en la Serranía de San Lucas; modalidad, cada vez más frecuente, que genera preocupación por el riesgo que representa para las tropas y la población.

Los uniformados ingresaron hacia las 2:00 de la tarde del sábado al Hospital Universitario de Santander, donde recibieron atención especializada por lesiones de consideración, siendo uno de ellos el caso más delicado.

En medio de la emergencia, la aeronave logró aterrizar de forma forzosa en el municipio de Santa Rosa del Sur.



De manera paralela, en la base militar San Lucas, un suboficial y tres soldados fueron alcanzados por otro artefacto explosivo cuando se disponían a abordar un helicóptero. En total, el balance preliminar habla de al menos 14 militares lesionados, varios de ellos por esquirlas.

Tres de los casos de mayor complejidad fueron remitidos a Bucaramanga para manejo especializado y cirugías correspondientes.

Según el parte médico, un soldado presenta múltiples traumas en la cavidad toracoabdominal, comprometiendo parte de sus órganos, por lo que fue sometido a una cirugía de urgencias y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos; otro tiene lesiones por esquirlas en el abdomen y el tercero sufrió la onda explosiva, cayó al suelo y presenta una lesión en el hombro izquierdo, con fractura de húmero.

Los demás uniformados fueron atendidos inicialmente en centros asistenciales del sur de Bolívar, y varios de ellos fueron remitidos al Hospital Militar en Bucaramanga de la Segunda División, donde se encuentran en recuperación.

Por ahora, los soldados permanecen bajo observación médica en la capital santandereana, mientras se espera un nuevo parte oficial sobre su evolución.