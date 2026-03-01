Alerta en Medellín: extranjeros viajan por otras rutas para evadir controles a la explotación sexual

La explotación sexual de menores de edad por parte de extranjeros en Colombia es una situación a la que las autoridades cada vez le ponen más la lupa. En ciudades como Medellín el registro de este delito por personas que llegan de otros países es amplio y la autoridad no baja la guardia.

Durante lo que va corrido de este año 2026, funcionarios de Migración Colombia le han impedido el ingreso al país de 15 extranjeros, quienes estaban reseñados por presuntos delitos sexuales en contra menores de edad. De ese grupo, siete intentaron entrar por el aeropuerto internacional José María Córdoba en Rionegro.

El resto de los foráneos fueron inadmitidos mediante otras modalidades de ingreso, por ejemplo, cinco registraron alertas en la plataforma Ángel Watch y dos más fueron rechazados después de presentar su entrevista migratoria. Al respecto Gloria Esperanza Arriero Directora General de Migración Colombia.

"Ya identificamos una nueva modalidad. Viajeros que pretenden llegar a Medellín para practicar este tipo de turismo intentan ahora ingresar al país por otras ciudades, aprovechando la amplia conectividad aérea de Colombia. Frente a esta situación, reforzamos aún más los controles en distintos puntos de entrada", indicó.



Por su parte el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejia, aseguró que los controles en contra de la explotación sexual, son cada día más efectivos ante esta nueva modalidad de vuelos internacionales con escalas en ciudades alternas en Colombia para llegar Medellín y ya tienen sus primeros resultados.

"Que ni crean que nos van a evadir los controles. De hecho, hace 15 días, aproximadamente 15 días, dos sujetos fueron inadmitidos por migración en El Dorado, en Bogotá, porque hacían escala de Estados Unidos-Bogotá y directamente viajaban a Medellín. Nosotros ya teníamos la alerta de esos viajes y efectivamente se hicieron esas dos inadmisiones de ciudadanos norteamericanos que venían para Medellín, pero que hicieron escala en Bogotá", indicó.

De acuerdo con datos oficiales de Migración Colombia durante el año 2025, fueron inadmitidos por las las autoridades a 110 extranjeros por su vinculación a posibles delitos asociados al turismo con fines de explotación sexual. De este total, 80 fueron rechazados a su llegada al aeropuerto internacional José María Córdova en Rionegro.