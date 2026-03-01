Monitoreo satelital frustró millonario robo de vehículos en San Gil

La Policía logró recuperar los vehículos que habían sido hurtados durante un violento hurto a la empresa Concretos El Nogal, ubicada en el kilómetro 5 de la vía San Gil – Charalá, hecho en el que varios trabajadores fueron amordazados por delincuentes que ingresaron de madrugada a las instalaciones.

Según el reporte oficial, cerca de diez hombres irrumpieron por la parte posterior del establecimiento, redujeron al vigilante y retuvieron a los empleados mientras se llevaban dos vehículos tipo mezcladora, un camión turbo, una motocicleta, equipos tecnológicos, celulares, el DVR de las cámaras de seguridad y un arma de fuego del servicio de vigilancia.

Tras la denuncia, las autoridades activaron un plan candado y, con apoyo de la empresa de monitoreo satelital, accedieron a la geolocalización de los automotores, lo que permitió su recuperación en diferentes municipios.

#Atención La Policía Nacional recuperó varios vehículos, elementos personales y equipos de la empresa Concretos El Nogal en San Gil, Santander, tras violento robo por parte de 15 ladrones. De acuerdo con autoridades, se logró la ubicación exacta gracias al sistema de rastreo. pic.twitter.com/pjz5XKmGnk — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 1, 2026

Un vehículo fue hallado en Piedecuesta, Santander, donde fue capturado su conductor; otro en Ubaté, Cundinamarca, con un segundo detenido; y un tercero apareció en un parqueadero de Sutatausa.



El mayor Alejandro Esteban Cortinez Villa, comandante del Distrito de Policía San Gil, explicó que “gracias al monitoreo satelital se logró la ubicación en tiempo real de los vehículos. Con el plan candado y la articulación con la empresa de monitoreo se pudo frustrar el robo. La investigación continúa para judicializar a los demás responsables”.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto calificado y agravado, mientras la Policía mantiene operativos para identificar a los demás implicados en este hecho que genera preocupación entre el sector empresarial de la región, quienes exigen más seguridad de las autoridades.