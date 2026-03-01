En vivo
Monitoreo satelital frustró millonario robo de vehículos en San Gil

Monitoreo satelital frustró millonario robo de vehículos en San Gil

Gracias al plan candado y la geolocalización en tiempo real, la Policía recuperó tres automotores hurtados durante el violento robo a Concretos El Nogal y avanzan las investigaciones para ubicar al resto de la banda.

