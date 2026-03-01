Secretario municipal que les quitó la vida a sus hijos envió imagen a su esposa antes del crimen

Un nuevo elemento revelado por las autoridades se convirtió en pieza determinante para esclarecer el crimen que estremeció a una familia y causó conmoción en la opinión pública.

Se trata de una fotografía que el secretario de Gobierno municipal Thales Machado envió a su esposa minutos antes de que ocurriera el crimen. El registro fue hallado durante el análisis de los dispositivos móviles del funcionario y permitió a los investigadores reconstruir los momentos previos a la tragedia.

El caso ocurrió en el municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás, en Brasil, donde la Policía Civil de Goiás confirmó el cierre de la investigación tras establecer que el propio funcionario fue el responsable de la muerte de sus dos hijos y posteriormente falleció en la misma vivienda. La alerta inicial fue emitida por vecinos del sector que escucharon detonaciones y notificaron a las autoridades, que al llegar encontraron la escena dentro de una de las habitaciones.

El secretario municipal Thales Machado les quitó la vida a sus hijos por una infidelidad. Foto: Redes sociales

¿Cuál es la imagen que envió el secretario municipal antes de cometer el crimen?

Fue en el tercer análisis del material digital cuando los investigadores confirmaron el contenido de la imagen enviada. En la fotografía aparecían sus hijos, Miguel Araújo Machado, de 12 años, y Benício Araújo, de 8, mientras descansaban en su habitación. Este elemento permitió establecer con mayor precisión la cronología de los hechos y reforzó la conclusión de que no hubo participación de otras personas en el crimen.



La imagen fue enviada a Sarah Tinoco, quien en ese momento se encontraba de viaje en São Paulo. Según el reporte oficial, este mensaje fue clave para confirmar que el funcionario se encontraba solo con los menores en la vivienda y que los acontecimientos ocurrieron en un corto intervalo de tiempo. El arma fue hallada junto al cuerpo del funcionario, lo que también respaldó la hipótesis principal de los investigadores.

El jefe de la Policía, Pedro Sala, explicó que el análisis incluyó la revisión de mensajes, publicaciones en redes sociales y otros documentos. Entre ellos, se encontró un escrito divulgado por el funcionario en el que expresaba su situación personal y emocional en los días previos.

De acuerdo con las autoridades, el caso también estuvo marcado por una crisis familiar. El expediente señala que el funcionario habría recibido previamente imágenes que sugerían una relación entre su esposa y otro hombre, identificado como Jhonathan Ribeiro. Este hecho habría afectado profundamente su estado emocional, según los investigadores.

Otra de las líneas examinadas fue la posible contratación de un investigador privado para confirmar sus sospechas. Aunque este aspecto continúa bajo verificación, no cambia la conclusión central del caso, que ya fue cerrado oficialmente.

La tragedia ha generado una fuerte reacción en la comunidad, donde el funcionario era conocido por su rol público.