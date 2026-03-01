Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 1 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más reconocidos en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha ganado la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia en sus sorteos y la rapidez con la que publica los resultados oficiales.



Número ganador del Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este el domingo 1 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día se realiza en un horario fijo que permite a los participantes organizar sus jugadas con anticipación:



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican pocos minutos después. Esta rapidez en la difusión ha sido clave para fortalecer la credibilidad del juego entre los apostadores.



Modalidades de apuesta disponibles

Este chance ofrece diferentes formas de apostar, lo que permite a cada jugador elegir según su presupuesto y estrategia. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios distintos, dependiendo del nivel de precisión y el valor apostado.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Uno de los principales atractivos del Caribeña Día es su accesibilidad, ya que permite participar con montos bajos. Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes realizan apuestas con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la documentación requerida.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos adicionales según el monto del premio:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe presentar el formulario SIPLAFT diligenciado junto con los documentos básicos.

se debe presentar el formulario SIPLAFT diligenciado junto con los documentos básicos. Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a sus horarios definidos, múltiples modalidades de juego y procesos transparentes, el Caribeña Día continúa posicionándose como una de las opciones de chance más consultadas en Colombia, ofreciendo resultados confiables y nuevas oportunidades de ganar todos los días.