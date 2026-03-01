Espeluznante hallazgo en Kennedy: cuerpo fue abandonado en plena vía pública

La noche del 27 de febrero, Bogotá volvió a vivir una escena de terror en la localidad de Kennedy, al sur de la capital. Se encontró un cuerpo sin vida abandonado en plena vía pública, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad del sector.

Las imágenes, que se encuentran en poder de las autoridades, muestran cómo cuatro personas descendieron de un vehículo y dejaron el cadáver sobre la calle en apenas un par de segundos.

El hecho ocurrió en una zona con vegetación, donde el carro se detuvo brevemente antes de abandonar el cuerpo. Según los registros, permaneció alrededor de un minuto y medio antes de que el vehículo huyera del lugar.



En los videos se observa a dos hombres y dos mujeres bajar del carro y, para cubrir parcialmente lo que ocurría, utilizar una colchoneta mientras dejaban el cadáver sobre el asfalto.

De acuerdo con lo revelado por CityTV, un testigo, quien protegió su identidad por seguridad, aseguró que el vehículo “parqueó en una zona llena de pasto” y que las cuatro personas actuaron con precisión y rapidez. El comportamiento encendió la alerta de los vecinos, que hicieron un llamado inmediato a la Policía.



Según el relato, el carro se estacionó brevemente; al descender, las cuatro personas sacaron una colchoneta, dejaron el cuerpo frente al punto donde se detuvieron y, en menos de dos minutos, huyeron del lugar.

Ante esto, los videos de seguridad han sido claves en la investigación para esclarecer lo ocurrido la noche del 27.

Investigación está en manos de las autoridades

La Fiscalía General de la Nación adelanta la recolección de pruebas para establecer la identidad tanto de la víctima como de los presuntos responsables. Por su parte, Medicina Legal aún debe confirmar la causa de la muerte, dato determinante para plantear una hipótesis sobre el caso.

El hallazgo se produjo semanas después de otro hecho violento en la capital, cuando en Barrios Unidos encontraron restos humanos en un canal del río Arzobispo, situación que también sigue bajo investigación.

Ante ello, Kennedy vuelve a sentir temor, pues habitantes del sector aseguraron que en las últimas semanas los episodios de inseguridad han sido recurrentes. Aunque se ha buscado mayor presencia de las autoridades y respuestas frente a estructuras criminales, Bogotá continúa golpeada por la inseguridad.