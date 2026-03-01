En vivo
Pacífico  / Tropas del Ejército realizan operativo en zona rural de Tuluá contra disidencias de las Farc

Tropas del Ejército realizan operativo en zona rural de Tuluá contra disidencias de las Farc

Alias 'Óscar Barreto' es el objetivo prioritario del Estado y por quien se ofrecen hasta 640 millones de pesos.

