En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Guardianes de la Revolución de Irán aseguran haber atacado el USS Abraham Lincoln de EE.UU.

Guardianes de la Revolución de Irán aseguran haber atacado el USS Abraham Lincoln de EE.UU.

Guardianes de la Revolución de Irán indicaron haber atacado el USS Abraham Lincoln en el Golfo, después de que el líder supremo iraní muriera.

Publicidad

Publicidad

Publicidad