Así anunció la muerte del ayatolá Alí Jamenei presentador de noticias iraní: lloró en vivo

El ayatolá Alí Jamenei, máxima autoridad política y religiosa de Irán durante más de tres décadas, murió tras un ataque de gran escala ejecutado por Estados Unidos en coordinación con Israel, una ofensiva militar que elevó al máximo la tensión en Oriente Medio y prolongó el conflicto por segundo día consecutivo.

La confirmación oficial se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el fallecimiento a través de sus redes sociales.

Aunque la noticia ya circulaba a nivel internacional, fue la televisión estatal iraní la encargada de comunicarla formalmente al país. La escena causó un fuerte impacto global: el presentador del informativo no pudo contener la emoción mientras informaba sobre la muerte del líder supremo.

Con lágrimas visibles frente a las cámaras, el periodista habló de la vida de Jamenei y lo describió como "un líder incansable que dedicó su existencia a defender la República Islámica".



Este es el video

En la TV iraní otro se puso a llorar en vivo en la televisión mientras leía la noticia de la muerte de Ali Khamenei. https://t.co/G7paBS4gms pic.twitter.com/lEgg4bLxal — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) March 1, 2026

Las imágenes, que fueron replicadas rápidamente por medios internacionales como CNN y BBC, mostraron el peso que tenía la figura del ayatolá dentro de la estructura estatal iraní. Su muerte no solo representa la pérdida del jefe de Estado, sino también la desaparición del principal referente ideológico del sistema político instaurado tras la revolución islámica.

Horas antes de la confirmación oficial, Trump había asegurado en su plataforma Truth Social que Jamenei había fallecido como resultado de una operación militar precisa. En su mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que el líder iraní no logró evadir los sistemas de inteligencia ni los mecanismos de rastreo empleados durante el ataque. Además, sostuvo que la ofensiva representa, en sus palabras, una oportunidad para que Irán redefina su futuro político.

El presidente también advirtió que los bombardeos continuarían mientras se cumplan los objetivos militares trazados por Washington y sus aliados, lo que incrementa la preocupación internacional sobre una posible escalada del conflicto en la región.

Alí Jamenei, líder supremo iraní. Foto: EFE

Jamenei asumió el liderazgo supremo en 1989, tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini, figura central de la revolución que transformó a Irán en una república islámica. Desde entonces, ejerció un control determinante sobre las decisiones políticas, militares y religiosas del país.

Durante su mandato, fortaleció significativamente a la Guardia Revolucionaria, que pasó a convertirse en uno de los pilares fundamentales del poder estatal, con influencia tanto en el ámbito militar como en sectores económicos estratégicos.

La muerte de Jamenei marca el fin de una era en Irán y abre un escenario incierto para el futuro del país. Mientras la nación enfrenta uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente, el mundo sigue de cerca las repercusiones políticas y militares que podría desencadenar la desaparición de quien fue, durante más de 30 años, el rostro más visible del poder iraní.