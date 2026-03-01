En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Tres militares de EE.UU. mueren y cinco más resultan heridos en operación contra Irán

Tres militares de EE.UU. mueren y cinco más resultan heridos en operación contra Irán

Estados Unidos confirmó la muerte de tres militares y cinco heridos en la operación “Furia Épica” contra Irán, mientras Teherán respondió con ataques a bases en Oriente Medio.

Ataque de Estados Unidos e Israel conra Irán
Ataque de Estados Unidos e Israel conra Irán.
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad