Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 1 de marzo de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de jugadores revisan diariamente los resultados con la ilusión de acertar el número ganador. Su frecuencia diaria, facilidad para jugar y múltiples modalidades lo convierten en una de las opciones favoritas dentro de los juegos de azar.



Número ganador del Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 1 de marzo 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la puntualidad en la realización del sorteo y la rápida publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican en canales oficiales y puntos autorizados, lo que permite a los jugadores consultarlos de manera oportuna.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece diversas formas de apostar, lo que permite a cada jugador elegir según su estrategia o presupuesto. Estas modalidades brindan diferentes probabilidades de ganar y tipos de premios.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas más sencillas.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación. Es fundamental presentar los documentos requeridos para validar el premio.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se solicita certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su sorteo diario, variedad de modalidades y procesos claros para reclamar premios, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los chances más confiables y seguidos en el país. Cada resultado representa una nueva oportunidad para miles de apostadores que esperan convertirse en los próximos ganadores.