Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 1 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de jugadores revisan diariamente los resultados con la ilusión de acertar el número ganador. Su frecuencia diaria, facilidad para jugar y múltiples modalidades lo convierten en una de las opciones favoritas dentro de los juegos de azar.
El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 1 de marzo 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la puntualidad en la realización del sorteo y la rápida publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican en canales oficiales y puntos autorizados, lo que permite a los jugadores consultarlos de manera oportuna.
El Paisita Día ofrece diversas formas de apostar, lo que permite a cada jugador elegir según su estrategia o presupuesto. Estas modalidades brindan diferentes probabilidades de ganar y tipos de premios.
Las principales opciones son:
Estas alternativas permiten participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas más sencillas.
Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación. Es fundamental presentar los documentos requeridos para validar el premio.
Documentos básicos:
Requisitos según el valor del premio:
Gracias a su sorteo diario, variedad de modalidades y procesos claros para reclamar premios, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los chances más confiables y seguidos en el país. Cada resultado representa una nueva oportunidad para miles de apostadores que esperan convertirse en los próximos ganadores.