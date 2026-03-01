Este lunes 2 de marzo iniciarán las votaciones de los colombianos en el exterior

De acuerdo con la Registraduría Nacional, en total están habilitados 1.250.846 ciudadanos para participar en las elecciones del Congreso de la República y en las consultas interpartidistas desde el exterior. Las votaciones las podrán realizar a partir del lunes 2 de marzo hasta el domingo 8 de marzo, en el horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, de acuerdo con la hora local de cada país.

Para la jornada continua se instalarán 253 puestos de votación en los 67 países en los que funcionarán 1.387 mesas entre el 2 y el 7 de marzo, y 1.945 mesas el domingo 8 de marzo. Los resultados preliminares comenzarán a divulgarse una vez finalice la votación, el domingo 8 de marzo a las cuatro de la tarde.

La Registraduría recordó que el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía, ya sea en su versión física o digital desde el dispositivo móvil. Otros documentos, como el pasaporte o la contraseña, no son válidos para ejercer el derecho al voto. Además, los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación a través de la aplicación aVotar y en la página oficial de la Registraduría, en el módulo de elecciones de 2026.

Durante la votación, los colombianos podrán elegir su tarjeta electoral para el Senado de la República, ya sea por circunscripción nacional o por la circunscripción especial indígena, y también la tarjeta para la Cámara de Representantes, entre las diferentes circunscripciones habilitadas en el exterior. Además, quienes lo deseen podrán solicitar el tarjetón para participar en la consulta de precandidatos a la Presidencia.



En el exterior, el país con más puntos para votar es Estados Unidos, donde habrá 613 mesas en 57 puestos de votación, para atender a 405.325 colombianos habilitados. Después sigue España, con 380 mesas para 255.821 colombianos, y en tercer lugar aparece Venezuela, donde se instalarán 265 mesas de votación para 177.035 ciudadanos.

