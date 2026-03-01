Desgarrador relato de menor de 6 años que fue testigo del feminicido de su mamá: "Papi le hizo daño"

Un niño de apenas 6 años se convirtió en testigo directo del asesinato de su madre y, en medio del desconcierto, fue quien alertó a sus familiares con una frase que reflejaba el horror que acababa de presenciar: “Papi le hizo daño a mami”.

Su relato se transformó en una pieza clave dentro de la investigación judicial que intenta esclarecer el crimen.

El caso ocurrió en la localidad de El Aibe, en el departamento Banda, provincia de Santiago del Estero, en Argentina, donde fue asesinada María Amanda Chazarreta, madre de tres hijos. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la mujer fue atacada dentro de su vivienda, donde también se encontraban los menores.

Según confirmaron fuentes del caso, tras el ataque el niño salió en busca de ayuda. Primero se dirigió a una casa cercana, pero no obtuvo respuesta. Poco después, logró encontrar a familiares, a quienes les contó lo ocurrido con palabras que evidenciaban la gravedad del momento. “Mi papá la hincó a mi mami. Está tirada en la cama y no se mueve”, relató el menor, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades.



El principal sospechoso fue Ramón César Jiménez, expareja de la víctima, quien abandonó el lugar tras el hecho. Esto dio origen a un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos policiales y vecinos de la zona. Horas después, el hombre fue encontrado muerto en un sector rural cercano, lo que llevó a los investigadores a considerar el caso como un feminicidio seguido de suicidio.

El fiscal a cargo, Álvaro Yagüe, confirmó que el testimonio del niño será recogido formalmente mediante Cámara Gesell, un procedimiento especializado que permite obtener declaraciones de menores sin exponerlos a un entorno judicial tradicional. Además, el funcionario explicó que los hijos fueron quienes encontraron a su madre tras el ataque, una situación que agrava el impacto emocional del hecho.

Las pericias forenses permitieron establecer que la víctima presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, incluidas algunas compatibles con intentos de defensa. Este elemento refuerza la hipótesis de un ataque violento en un contexto de conflicto previo.

Habitantes del sector también señalaron que la relación estaba marcada por discusiones frecuentes y antecedentes de violencia. Incluso, mencionaron que anteriormente se habían registrado denuncias, aunque la pareja había retomado la convivencia tiempo después.

Actualmente, la investigación continúa enfocada en la recolección de pruebas y testimonios, mientras entidades estatales brindan acompañamiento psicológico y social a los tres menores, quienes quedaron en condición de vulnerabilidad tras la pérdida de su madre en circunstancias tan traumáticas.