Revelan macabro detalle del sicariato de empresario en Bogotá: banda habría matado a cómplice

El asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, sigue abriendo interrogantes que mantienen en alerta a quienes rodean el caso. Luego de casi tres semanas del doble homicidio en el norte de Bogotá, surgió un dato que encendió la polémica.

Hasta ahora se hablaba de dos responsables: el conductor de una motocicleta de alto cilindraje y el sicario vestido de traje. Sin embargo, tras revisar más de 100 horas de grabaciones, los investigadores establecieron que el tirador no llegó en moto, sino en un vehículo particular que rondó la zona minutos antes del ataque.

“Todo indica que el sicario no llegó en la moto, sino en un carro negro que estaba rondando la zona”, reveló una fuente citada por El Tiempo.



Sicariato en el norte: detalles revelan nuevo escenario

Gustavo Aponte Foto: Instagram tavo_triatleta

Un nuevo elemento salió a la luz tras la muerte de uno de los presuntos implicados, quien sería el conductor del vehículo. La hipótesis apunta a que la misma banda lo habría asesinado para borrar rastros y evitar delaciones.



La secuencia, según las autoridades, habría sido así:



Un carro negro dio varias vueltas en el sector.

El sicario descendió y se dirigió al gimnasio Bodytech.

Disparó por la espalda contra el empresario y su escolta.

Huyó en motocicleta con un cómplice.

El atacante simuló hablar por celular durante más de 10 minutos. Aunque tendría entrenamiento, cometió un grave error: no se cubrió el rostro, un descuido que permitió captar imágenes del trayecto de fuga.



Amenazas en el sector arrocero preocupan

El trabajo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía ha enfrentado obstáculos. Vecinos del sector de La Cabrera aseguraron que han recibido amenazas para evitar entregar grabaciones de seguridad. La Dijín confirmó este patrón de intimidación.

El foco también se extiende al sector arrocero, especialmente en regiones como Casanare, donde la extorsión y la presión criminal han sido constantes en los últimos meses, con hechos como:



El asesinato de un directivo de Fedearroz en Tauramena.

Denuncias sobre el uso de arroz para camuflar cocaína, conocido como “narcoarroz”.

Investigaciones por presuntos vínculos indirectos con lavado de activos.

Cercanos a Aponte niegan amenazas directas y destacan su perfil bajo y su labor social: un empresario dedicado al campo, al deporte y a iniciativas solidarias, cuya muerte abrió un frente que mezcla crimen organizado, presión rural y un plan ejecutado con precisión.