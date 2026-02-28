Momento en que helicóptero del Ejército fue atacado con drones en el sur de Bolívar: hay 14 heridos

Las autoridades confirmaron que al menos 14 soldados resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos contra una base militar en el municipio de Montecristo, en el sur del departamento de Bolívar, ocurrido este sábado 28 de febrero de 2026.

De acuerdo con información oficial, los uniformados hacen parte de la Brigada 19 del Ejército Nacional de Colombia. El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, señaló que el ataque sería atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en lo que calificó como “un intento desesperado por frenar el avance de estas tropas” en la región.

“Con el apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana estamos evacuando a nuestros hombres heridos con todos los protocolos de seguridad y la operación continúa”, escribió el alto oficial en sus redes sociales.

Ataque a ELN deja 14 soldados heridos

Asimismo, agregó: “Nuestra premisa es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos, recuperar el control total del territorio y neutralizar su accionar delictivo”.



Blu Radio conoció un video que registró el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa el impacto de uno de los artefactos explosivos y a varios militares corriendo para ponerse a salvo.

Cabe recordar que este mismo grupo armado ilegal había anunciado el pasado 23 de febrero un supuesto cese unilateral del fuego con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, previstas para el próximo 8 de marzo.