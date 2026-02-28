Ataque con drones a base militar en el sur de Bolívar dejó a 14 soldados heridos

Con rumbo hacia diferentes centros asistenciales están los al menos 14 soldados de la Brigada 19 del Ejército Nacional que resultaron heridos, luego de un ataque con drones cargados de explosivos que se perpetró contra la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar.

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Hugo Alejandro López Barreto, fue el encargado de confirmar que este atentado sería responsabilidad del grupo armado ELN, en lo que catalogó como un “intento desesperado por frenar el avance de estas tropas”.

El alto mando militar especificó que el traslado de las personas se está logrando gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, agregando que no permitirá que acciones terroristas alteren su misión.

“Con el apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana estamos evacuando a nuestros hombres heridos con todos los protocolos de seguridad y la operación continúa”, escribió en sus redes sociales.



“Nuestra premisa es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos”, se puede leer también en un comunicado de la institución.

Además, se sostendrá la ofensiva contra la estructura armada para “recuperar el control total del territorio y neutralizar su accionar delictivo”.

Recordemos que este mismo grupo armado ilegal había anunciado el pasado 23 de febrero un supuesto cese unilateral del fuego con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, previstas para el próximo 8 de marzo.

En un comunicado emitido en su tiempo, el grupo insurgente aseguró que el país ha entrado “de lleno en una nueva coyuntura electoral”, en un contexto que, según su lectura, refleja una crisis profunda que —afirman— no ha sido atendida por quienes han gobernado. A juicio del ELN, las jornadas electorales “solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”.