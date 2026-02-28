En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ataque con drones a base militar en el sur de Bolívar dejó a 14 soldados heridos

Ataque con drones a base militar en el sur de Bolívar dejó a 14 soldados heridos

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Hugo Alejandro López Barreto, catalogó los hechos como un “intento desesperado por frenar el avance de estas tropas”.

Ataque a ELN deja 14 soldados heridos
Ataque a ELN deja 14 soldados heridos
Suministada
Por: José Palma
|
Actualizado: 28 de feb, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad