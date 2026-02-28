En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / EPM adelanta mantenimiento al alcantarillado del Valle de Aburrá: inspeccionan 80.000 sumideros

EPM adelanta mantenimiento al alcantarillado del Valle de Aburrá: inspeccionan 80.000 sumideros

Se espera que con esta estrategia el drenaje urbano funciona de mejorar manera y se mitigue los riesgos para las comunidades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad