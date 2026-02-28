EPM adelanta mantenimiento al alcantarillado del Valle de Aburrá: inspeccionan 80.000 sumideros

En Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá sigue lloviendo con intensidad y por ello las autoridades continúan realizando diferentes estrategias para evitar que las precipitaciones generen emergencias como ya se reportaron en las últimas semanas en Bello o Copacabana.

Teniendo en cuenta que se prevé que las lluvias sigan cayendo sobre el Área Metropolitana, Empresas Públicas de Medellín manifestó que se encuentra haciendo un mantenimiento permanente del sistema de alcantarillado para poder contribuir al drenaje urbano.

Hemel Serna, subgerente de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado, manifestó que desbordamiento de quebradas o la acumulación de agua son algunas de las situaciones que pueden generar emergencias si no hay un mantenimiento adecuado por parte de EPM.

"Al no arrojar residuos sólidos, basuras, a las quebradas, toda vez que esto le quita capacidad a las fuentes hídricas y no permite el transporte adecuado a las aguas lluvias de toda la ciudad. No arrojar residuos sólidos en los sanitarios al interior de sus viviendas", expuso Serna.



Mencionan desde Empresas Públicas de Medellín que este tipo de mantenimientos y limpieza se hacen de manera constante, sobretodo en los sumideros en donde históricamente se reportan obstrucciones por el mal depósito de diferentes elementos por parte de la ciudadanía en general.

Finalmente, EPM advierte que solo en el Valle de Aburrá hay más de 80.000 sumideros que están siendo inspeccionados para que no se reduzca la capacidad y así no haya encharcamientos que afecten la movilidad del Valle de Aburrá y, por ende, la seguridad de todos los habitantes de la región.