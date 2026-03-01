Ni AKT ni Bajaj: esta fue la marca de motos que más creció en 2026 y tiene planta en Colombia

En un mercado donde tradicionalmente dominan marcas como AKT y Bajaj, el mayor salto en ventas no vino de ellas. La protagonista del crecimiento más fuerte fue Hero Motos, que cerró 2025 como la marca de mayor expansión en Colombia y proyecta acelerar aún más en 2026.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que el país superó el millón de motocicletas vendidas en 2025, según cifras de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, consolidándose entre los diez mercados más grandes del mundo.



¿Qué tan fuerte fue el crecimiento de Hero en Colombia?

Hero comercializó 83.400 motocicletas durante 2025 y alcanzó una participación de mercado del 9,03 %. El crecimiento frente al año anterior fue de 116 %, convirtiéndola en la marca con mayor expansión en el país durante 16 meses consecutivos.

La estrategia no se basó únicamente en volumen. La compañía reforzó tres frentes clave: comunicación más directa con el consumidor, ingreso a nuevos segmentos donde no tenía presencia y ampliación agresiva de su red comercial.

¿Cuáles fueron las motos Hero más vendidas en 2025?

El crecimiento estuvo respaldado por un portafolio que respondió a distintos perfiles de usuario.



La familia Hunk fue una de las más dinámicas, con aumentos superiores al 50 %. La Hunk 160 se mantuvo como referente en su categoría, mientras que la Hunk 125 logró ubicarse dentro del top 5 de motos más vendidas del país.

La familia Eco, orientada al trabajo diario, creció más del 30 %, y la línea Xpulse ganó terreno en el segmento doble propósito con la Xpulse Rally, que alcanzó el 10 % de participación en su categoría.

Las motos de calle continúan siendo preferidas por su versatilidad para trabajo y movilidad diaria, además de beneficios como bajo consumo de combustible, menores costos tributarios, exención de Impoconsumo y un SOAT más económico frente a otros vehículos.

¿Dónde fabrica Hero sus motos en Colombia?

Así como la mayoría de fabricantes de motos en Colombia, Hero también cuenta con operación industrial local en su planta de Villa Rica, Cauca, la primera instalación de la compañía fuera de India y la única en América Latina.

Actualmente, la operación genera más de 900 empleos directos y alrededor de 3.000 indirectos. La planta integra procesos de manufactura sostenible, sistemas de recirculación y tratamiento de agua, así como metodologías de eficiencia energética.

La compañía también impulsa programas de formación en seguridad vial, complementando su impacto más allá del ámbito comercial.



¿Qué planes tiene Hero para 2026?

Tras 11 años en el mercado colombiano, Hero proyecta ampliar su producción anual hasta 150.000 motocicletas en 2026, casi duplicando su capacidad actual. Este objetivo se apoya en la expansión productiva y el fortalecimiento de la red comercial.

La meta no solo es crecer en participación, sino aumentar su aporte en empleo y desarrollo regional, manteniendo una oferta enfocada en movilidad eficiente y funcional para el consumidor colombiano.