Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Religión / Cuidado, león al acecho: reflexión dominical del pastor César Castellanos

Cuidado, león al acecho: reflexión dominical del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos enseña que el creyente debe velar y resistir al enemigo, cuidando su mente y su fe, recordando que Dios ofrece restauración y propósito a quien se arrepiente.

