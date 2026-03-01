Cuidado, león al acecho: reflexión dominical del pastor César Castellanos

La reflexión dominical del pastor César Castellanos invita a los creyentes a permanecer vigilantes frente a los ataques espirituales que, según la enseñanza bíblica, buscan debilitar la fe y desviar al ser humano de su propósito. Basado en el pasaje de 1 Pedro 5:8-9, el mensaje enfatiza la necesidad de una actitud consciente y firme: “Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe”.

El pastor también explica el origen simbólico del mal como resultado de la rebelión de un querubín que permitió que el orgullo y la inconformidad nacieran en su corazón. Según la enseñanza, la estrategia del adversario no ha cambiado: sembrar duda en la mente humana. Así ocurrió con la primera pareja en el Edén, cuando la serpiente cuestionó la palabra divina y abrió la puerta a la desobediencia. De este episodio se desprende una lección clave: “Satanás no ha cambiado de estrategia, él pone semillas incorrectas… los dardos de fuego del enemigo vienen envueltos en pensamientos humanos”.

Finalmente, el mensaje resalta que el ser humano fue creado con propósito, autoridad y capacidad de vivir en armonía con Dios, no en temor ni en derrota. Sin embargo, advierte que incluso una sola desobediencia puede alejar a la persona de ese propósito, por lo que es fundamental vivir con responsabilidad espiritual.



Escuche la reflexión completa aquí: